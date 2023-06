Giuntoli, Il motivo dell’addio? Anche per questioni familiari

Il Napoli ha ufficialmente conquistato il terzo scudetto della storia azzurra dopo oltre trent’anni d’assenza. Il tutto è stato possibile grazie all’ottimo lavoro svolto in sinergia dalla squadra e dalla dirigenza oltre che grazie alle intuizioni del ds azzurro che ha portato in maglia azzurra due talenti come Kvarstskhelia e Kim Min-Jae nella scorsa sessione di mercato.

Cristiano Giuntoli, dunque, si è fatto notare proprio per le sue capacità e proprio per questo la Juventus ha bussato alla porta del Napoli per cercare di strapparlo prima della scadenza del contratto.

Ma qual è il motivo dietro l’addio di Giuntoli alla città partenopea? Probabilmente, come il mister Spalletti, dietro questa scelta ci sarebbero anche delle questioni familiari in quanto Cristiano vorrebbe avvicinarsi alla sua famiglia.

Insomma, il suo è sicuramente un lavoro che lo tiene spesso lontano da casa ma le ipotesi Juventus oppure Milan sicuramente gli permetterebbero di passare più tempo con la propria famiglia.