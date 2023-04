Giuntoli, il primo nome per la Juventus. ADL farà valere però il contratto

Cristiano Giuntoli sarebbe, secondo Tuttosport, il primo nome per essere il nuovo direttore sportivo sportivo della Juventus. Aurelio De Laurentiis starebbe però facendo muro

Cristiano Giuntoli e la Juventus, un’attrazione che continua ad essere persistente almeno negli occhi dei bianconeri. Infatti, secondo quanto riportato da Tuttosport John Elkann sarebbe intenzionato a provare a prenderlo per ricostruire la squadra.

Stando a quanto riportato dallo stesso quotidiano torinese, però, lo stesso Napoli potrebbe far muro in tal senso. Infatti, Aurelio De Laurentiis sarebbe pronto a far valere il contratto del proprio dirigente, in scadenza nel 2024. Ecco cosa hanno detto i colleghi di Tuttosport: “ADL però, non è d’accordo su questa soluzione e certamente farà valere l’anno di contratto che lega ancora Giuntoli al Napoli per proseguire nel progetto tecnico in testa al quale ci sarà ancora sulla panchina Spalletti”.

Intanto qualche settimana fa…

Il Patron partenopeo, intanto, qualche settimana fa ha rilasciato alcune dichiarazioni proprio sulla società. Poco tempo fa, infatti, gli avevano offerto circa 2.5 miliardi di euro per cedere. Ecco cosa ha detto: “In Champions League un padre ed un figlio possono avere due squadre, in Italia no: un fondo straniero si muove così, quando un anno fa mi hanno offerto 2,5 miliardi e mezzo per il Napoli mi sono chiesto: ma mi servono? Avrei dovuto comprarmi una squadra in Inghilterra, ma io ho origini napoletane”.

Poi ha continuato: “Il Napoli ha un valore? È un giocattolo della famiglia De Laurentiis, non vedo motivi per cederlo fin quando non ci stancheremo. Eravamo abituati a fare 15-17 film all’anno, cinque anni prima del Napoli offrii 125 miliardi a Ferlaino che mi fece causa. Ero a Capri e lessi che Gaucci da Santo Domingo diceva di comprarsi il Napoli: era fallito, decisi contro il parere della mia famiglia, Luigi mi disse che non c’entravo nulla col calcio. Invece se uno ha voglia e ci crede, può . Il Bari va venduto fin quando non cambiamo la legge, se la cambiassero come in Europa mi sarebbe piaciuto da uomo del sud. Il sindaco Decaro mi fece una testa così, Luigi era a Londra per un film e mi disse che non gliene fregava nulla: dopo un’ora mi disse che c’aveva pensato ma avrei dovuto lasciarlo fare. L’ho indirizzato per un anno, in Serie D, ed è stato bravissimo ad entrare in un mondo di cui non conosceva nulla. Io ho tre figli: Valentina ed Edo lavorano nel Napoli, Luigi potrebbe farlo. Siamo passati da contenuti filmici alle serie televisive, è un modo di scrivere ed immaginare completamente diverso”.