Giuntoli: il punto della situazione sul mercato di gennaio

Indubbiamente, Cristiano Giuntoli è stato un grande protagonista dell’ultima sessione di mercato. La paura di non poter competer con le grandi squadre in campionato e in Europa, dopo gli addii di Insigne, Mertens e Koulibaly, era tanta ma la squadra sta ottenendo ottimi risultati grazie alle nuove entrate. Tra queste, l’arrivo di Kvicha Kvaratskhelia oppure quello di Kim Min-Jae.

E’ stata proprio sua l’intuizione Kvara che ha prelevato per una cifra irrisoria di circa 10 milioni di euro. Nonostante, infatti, il ragazzo fosse seguito da diverse squadre, il ds azzurro ha deciso di crederci ed investire su di lui. Ed ha fatto bene perché, ad oggi, il suo valore di mercato è più che triplicato.

Il suo lavoro con gli azzurri, comunque, non è finito qui e ora gli occhi sono puntati al mercato di gennaio. Il ds azzurro ha fatto il punto della situazione ai microfoni di Mediaset: “In questo momento, non pensiamo al mercato. Cerchiamo di crescere nel quotidiano. Siamo molto lontani dal mercato. Noi abbiamo sempre fatto un mercato con la testa, sia in uscita che in entrata, e penso che siamo riusciti a fare sempre una squadra competitiva e anche quest’anno stiamo facendo bene”.

Giuntoli, quindi, non ha intenzione di alimentare suggestioni di mercato. Ronaldo? Il ds non si è sbilanciato. Osimhen in Inghilterra? Conoscono il prezzo, il presidente non lo lascerà partire a meno di un numero a tre cifre.

Kvara? “Il ragazzo sta facendo molto bene, sono in tanti a fare bene. Siamo lontanissimi dal mercato, non c’è niente. Siamo molto contenti, tanti ragazzi stanno facendo bene ma la differenza lo farà continuare a fare bene. Se lo consideriamo incedibile? Assolutamente”.