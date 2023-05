Giuntoli-Juventus, nel mirino un calciatore del Napoli. Il DS ha un sogno per il mercato bianconero

Cristiano Giuntoli avrebbe ormai deciso di lasciare Napoli e diventare il un nuovo dirigente della Juventus. Il DS azzurro, dopo otto anni in azzurro e lo Scudetto conquistato, vuole una nuova avventura e il club bianconero sono mesi che ormai lo sta corteggiando per convincerlo a trasferirsi a Torino.

L’ufficialità dovrebbe arrivare al termine dell’attuale campionato di Serie A, con il dirigente partenopeo che rescinderà il suo contratto con la SSC Napoli con un anno di anticipo. Il suo compito sarà quello di ricostruire la Juventus e portare i bianconeri a vincere il titolo già il prossimo anno (sentenze permettendo).

In caso di permanenza in Serie A, infatti, Giuntoli potrebbe portare a Torino proprio qualche suo pupillo di Napoli. Secondo voci provenienti da Torino, infatti, il primo acquisto del dirigente potrebbe essere un attaccante del Napoli, Matteo Politano, il quale è un vero e proprio pupillo del dirigente ex Carpi.

Il sogno di Giuntoli, però, sarebbe portare a Torino uno tra Stanislav Lobotka e Victor Osimhen. Per quest’ultimo potrebbero esserci delle evidenti difficoltà economiche, dal momento che la base d’asta si aggira sui 150/160 milioni di euro, una cifra che il club bianconero non potrà corrispondere ad Aurelio De Laurentiis anche in vista di cospicue multe per la manovra stipendi.

Il sogno vero, quindi, resta quello del centrocampista. Lobotka, infatti, rappresenta un’altra grande intuizione di Giuntoli e servirebbero 60 milioni di euro anche per il recente rinnovo col Napoli. In ogni caso, tutte le possibili trattative sono in stand-by e bisognerà aspettare almeno le prossime 2-3 settimane.