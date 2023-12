Giuntoli mette il Napoli nel mirino: nel 2024 vuole tre pilastri del club azzurro

Cristiano Giuntoli è pronto a chiudere diversi affari dalla SSC Napoli. Proprio dal suo ex club, infatti, il nuovo dirigente bianconero vuole costruire le basi per la Juventus del futuro, un club che dovrà ritornare a dominare in Italia e in Europra.

Per questo motivo Giuntoli avrebbe messo nel mirino non solo Piotr Zielinski da prendere a costo zero, ma anche due dirigenti partenopei.

TUTTOSPORT: CRISTIANO GIUNTOLI PRENDE TRE PILASTRI DELLA SSC NAPOLI

“Giuntoli fa all-in sul Napoli. L’ex ds degli azzurri vuole Zielinski a zero in estate – duello con l’Inter dato che il polacco non ancora rinnova – ma non solo. Giuntoli vorrebbe allargare l’organigramma bianconero con altre due figure che conosce molto bene”.

“Una è il suo braccio destro Pompilio, l’altra è quella di Micheli, capo scout del Napoli. Giuntoli ci prova sapendo che non sarà facile strapparli a De Laurentiis“.