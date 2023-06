Giuntoli porta Zielinski alla Juventus ?

Oramai sembra essere quasi finalizzata la trattativa tra la Juventus e Cristiano Giuntoli. Il ds partenopeo ha un contratto in scadenza a Giugno 2024 ma vuole svincolarsi già da quest’anno per approdare a Torino, alla Juventus. Il presidente Aurelio De Laurentiis ha storto un pò il naso all’inizio ma alla fine lo lascerà andare, farà scegliere a lui cosa fare. Il dirigente però potrebbe portare con sé un calciatore azzurro.

Secondo quanto ha scritto La Stampa nella giornata di oggi, Cristiano Giuntoli vorrebbe portare alla Juventus Piotr Zielinski. Durante l’incontro con ADL il dirigente tratterà quindi per far arrivare alla vecchia signora il centrocampista polacco. L’affare, secondo il quotidiano, potrebbe concludersi per una cifra di circa trenta milioni di euro.

Il polacco è stato negli ultimi anni il pilastro del centrocampo azzurro. E’ un giocatore dotato di gran talento ed ottima tecnica. Ha dimostrato negli anni di saper impostare ed attaccare la porta diventando pericoloso grazie al suo destro delicato e potente. E’ in azzurro da sette stagioni, ha giocato per il Napoli 253 partire ed un suo addio per approdare alla Juventus sarebbe davvero doloroso per i tifosi.

Nelle scorse settimane si era parlato anche di un possibile rinnovo a ribasso del centrocampista. Si era vociferato che Maurizio Sarri lo volesse alla Lazio e che le sirene inglesi stavano bussando alla porta del Napoli. Fino ad ora però non si è smosso nulla e tutti aspettano la decisione del calciatore polacco.

L’idea di Giuntoli di portarlo in bianconero è per avere un centrocampista di qualità in mezzo al campo. La Juve ha peccato negli ultimi anni nel gioco e con l’ex Udinese potrebbe alzare il livello tecnico.