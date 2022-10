Giuntoli: prova ad affondare il colpo in Turchia

Giuntoli è stato un grande protagonista dell’ultima sessione di mercato. La paura di non poter competer con le grandi squadre in campionato e in Europa, dopo gli addii di Insigne, Mertens e Koulibaly, era tanta ma la squadra sta ottenendo ottimi risultati grazie alle nuove entrate, intuizioni prevalentemente di Giuntoli. Tra queste, l’arrivo di Kvicha Kvaratskhelia per soli 10 milioni oppure quello di Kim Min-Jae.

Ovviamente, il lavoro del direttore sportivo del Napoli non è concluso. L’obiettivo è sempre quello di guardare avanti e ottenere nuovi risultati. Questa volta gli occhi sono rivolti alla Turchia dove si sta cercando di affondare un nuovo colpo.

Il Napoli, quindi, dopo aver portato in azzurro Elmas e, più recentemente, il difensore sudcoreano Kim Min-Jae, sembra essere tornato nuovamente ad osservare il Fenerbhace e puntato gli occhi su Ferdi Kadioglu, centrocampista classe ’99.

Il centrocampista sta facendo molto bene in campionato e, secondo le indiscrezioni rivelate dalla stampa turca, sembra esserci già stato un contatto per il giocatore. Si tratta di un affare complessivo di circa 25 milioni per portare in azzurro il giovane Kadioglu.