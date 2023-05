Giuntoli può restare a Napoli, Spunta la clausola rescissoria

Il Napoli ha ufficialmente conquistato il terzo scudetto della storia azzurra dopo oltre trent’anni d’assenza. Il tutto è stato possibile grazie all’ottimo lavoro svolto in sinergia dalla squadra e dalla dirigenza oltre che grazie alle intuizioni del ds azzurro che ha portato in maglia azzurra due talenti come Kvarstskhelia e Kim Min-Jae nella scorsa sessione di mercato.

Cristiano Giuntoli, dunque, si è fatto notare proprio per le sue capacità e non è da escludere che la Juventus possa bussare alla porta del Napoli per cercare di strapparlo prima della scadenza del contratto.

Nelle ultime ore, infatti, veniva data per scontata la sua partenza ma le cose potrebbero non andare proprio lisce per il direttore sportivo azzurro che per alcuni cavilli potrebbe restare ancora a Napoli.

Secondo quanto riportato da calciomercato.it, nel contratto di Giuntoli sembrerebbe esserci una clausola rescissoria piuttosto alta. Dunque, se il presidente De Laurentiis non cambiasse idea, potrebbe trattenerlo a Napoli fino a scadenza del contratto a giugno del 2024.