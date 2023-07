Giuntoli, sfida con il Napoli? La Juve punta Beto

L’Udinese sembrerebbe non cedere di mezzo centimetro e aspetta i 35 milioni per Beto. Per ora sono arrivate solo offerte al ribasso, come quella del Napoli che ha valutato 25 milioni di euro. E proprio quando meno te lo aspetti, si inserisce nella trattativa un altro top club.

Sfida Napoli – Juve

La trattativa per Beto potrebbe subire un’accelerazione solo qualora il club azzurro dovesse vendere Osimhen. A quel punto, con i soldi incassati, il Napoli potrebbe acquistare il giocatore classe 1998.

Tuttavia, secondo quanto riportato dal Messaggero Veneto, la Juventus sarebbe pronta ad aprire una trattativa per Beto e ad ascoltare eventuali offerte per Vlahovic. Questo sembrerebbe l’inizio di una sfida tra Napoli e Juve, o meglio, tra Aurelio De Laurentiis e il vecchio ds Giuntoli.

“Per il momento soltanto offerte al ribasso, come quella del Napoli che è arrivato a 25 milioni da integrare, eventualmente, con uno dei tanti giovani in mano al presidente Aurelio De Laurentiis. In questo caso, per proseguire la trattativa su questo binario, bisognerà aspettare la possibile offerta per Victor Osimhen, per il quale si era parlato del Bayern Monaco nelle scorse ore, ma anche del Psg al quale il numero uno napoletano ha già fatto recapitare il prezzo: 180 milioni. Soldi per acquistare un altro attaccante.

Ma Beto piace anche a un altro top-club del nostro campionato, la Juventus che sta mettendo in vendita Dusan Vlahovic che potrebbe finire al Real Madrid. O anche lui al Bayern. Costa molto meno rispetto al gioiello del Napoli. Circa 70 milioni” scrive il quotidiano.