Giuntoli si libera dal Napoli, tifosi bianconeri entusiasti: “Ora prendiamo Kvara ed Osimhen”

Cristiano Giuntoli ha sposato la causa della Juventus lasciando Napoli dopo otto anni. Nel pomeriggio è arrivato l’accordo con il presidente Aurelio De Laurentiis, il quale ha dato via libera al dirigente di fronte a diverse rinunce economiche di quest’ultimo. L’ormai ex ds del Napoli, quindi, approderà alla Juventus, con i tifosi bianconeri entusiasti del nuovo dirigente.

Vari sono i commenti sul web, alcuni dei quali anche un po’ eccessivi: “Abbiamo preso il migliore in Italia, ora prendiamo Kvara/Osimhen non ci ferma nessuno“, “La Juve è sempre la Juve, stiamo tornando. Giuntoli il miglior dirigente al Mondo, con lui vinciamo la Champions nel giro di tre anni“, “Grande affare della Juventus, ora puntiamo tutto su Osimhen e Kvara“, sono alcuni dei commenti presenti sul web.

Difficilmente, però, il desiderio dei tifosi bianconeri si realizzerà. Aurelio De Laurentiis, infatti, valuta Osimhen circa 200 milioni di euro, mentre Kvara 150 milioni, per un complessivo di 350 milioni di euro. Considerando la situazione in casa bianconera, si tratta di cifre non sostenibili.