Giuntoli verso la rescissione del contratto

La scorsa domenica c’è stata la festa scudetto per la vittoria del terzo tricolore della storia del Napoli. C’è stato al Maradona un grande spettacolo con la presenza di molte star italiane ma sopratutto è stata premiata la squadra. Qualche giorno fa invece si è tenuto a Castel Volturno un evento con la consegna del calco del piede di Maradona da parte di Stefano Ceci a tutti i calciatori del Napoli.

Non solo però ai giocatori è stato consegnato questo calco ma anche ad Aurelio De Laurentiis e alla coppia Spalletti-Domenchini. Tra i tanti però non c’era il dirigente partenopeo Cristiano Giuntoli. Di questa particolare vicenda ne ha parlato così il giornale “Repubblica” in questo articolo:

“In casa azzurra tira aria di rivoluzione e dopo la vittoria dello scudetto continua a rimanere in bilico pure il destino del direttore sportivo Cristiano Giuntoli, unico assente durante la cerimonia di ieri a Castel Volturno. Il dirigente è ancora in attesa di incontrare De Laurentiis e gli chiederà ufficialmente di essere liberato con una stagione di anticipo, risolvendo il contratto che lo lega alla società campione d’Italia fino al 30 Giugno del 2024.”

Insomma sembra che ormai Giuntoli abbia deciso il suo futuro. Il dirigente è pronto ad abbracciare una nuova avventura con una squadra “nemica” del Napoli. Stiamo parlando della Juventus. I bianconeri sono sicuri che l’ex dirigente partenopeo sia l’uomo giusto per ripartire dopo la deludente stagione di quest’anno. La Juventus, se la Uefa non interverrà, il prossimo anno gareggerà in Conference League essendosi posizionata settima in campionato.

Dal suo canto il Napoli dovrà sostituire sia Giuntoli che Spalletti. Per il dirigente sportivo ci sono due nomi in ballo, quello di Accardi e quello di Ciro Polito. Il primo è l’attuale ds dell’Empoli mentre il secondo è il dirigente sportivo del Bari, società di proprietà di ADL. Questo mese di Giugno si prospetta davvero molto bollente per la varie società.