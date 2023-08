Giuntoli visiona Pablo Fornals

La Juventus ha alcune opzioni da valutare all’interno della propria rosa prima di fare altre mosse sul mercato dei trasferimenti e molto potrebbe dipendere dalle condizioni di Paul Pogba in vista della stagione 2023-24, secondo quanto riportato a Torino

Come spiegato da Tuttosport, ci sono ancora molte speranze che Pogba sia in grado di superare la tormentata stagione 2022-23, costellata di infortuni, e di ripartire da zero per la nuova campagna. Si dice che l’ex centrocampista del Manchester United sia una parte fondamentale dei piani della Juventus per la prossima stagione, tuttavia, se dovessero esserci grosse preoccupazioni sulle sue condizioni fisiche, la Juventus potrebbe muoversi per portare rinforzi a centrocampo in attacco, dove Pogba dovrebbe essere schierato.

Nel caso in cui la Juve iniziasse a cercare altri centrocampisti d’attacco, un nome che è stato suggerito è quello di Pablo Fornals del West Ham. Il 27enne spagnolo sta entrando negli ultimi 12 mesi del suo contratto con gli est londinesi ed è anche un giocatore che Cristiano Giuntoli avrebbe seguito dopo il suo passaggio al Villarreal nel 2017-19.

Fornals può anche arrivare a zero

Cristiano Giuntoli, però, starebbe pensando anche alla possibilità di prelevare il calciatore spagnolo a zero al termine del suo contratto. C’è da pensare primariamente al fatto che, però, su di lui si stia già muovendo mezza Europa.

Il Siviglia sembra possa chiudere presto per lui, visti i recenti sondaggi effettuati e la voglia del calciatore di tornare in Spagna. Il West Ham osserva, conscio che potrebbe presto fare plusvalenza con la cessione.