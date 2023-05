Giuntoli vuole cambiare aria

Il Napoli campione d’Italia deve grande merito di questo traguarda al direttore sportivo Cristiano Giuntoli. Il ds del Napoli è riuscito negli anni a creare una grande squadra senza dover fare grandi sforzi economici. Le ultime mosse che hanno sorpreso tutti sono quelle che riguardano gli acquisti di quest’anno, su tutti Kvaratskhelia e Kim. Il georgiano e il coreano sono arrivati ai piedi del Vesuvio per soli trenta milioni di euro.

Giuntoli però, ritiene che il suo ciclo a Napoli sia finito. Nonostante il contratto con il Napoli che scadrà solo nel 2024, secondo quanto riporta l’edizione odierna del quotidiano Il Roma, il DS avrebbe deciso di anticipare la chiusura la sua esperienza all’ombra del Vesuvio. Il dirigente azzurro sembra aver un vero e proprio desiderio di cambiare aria e di trovare nuovi stimoli professionali.

A cercarlo negli ultimi mesi è stata la Juventus. La Vecchia Signora sembra pronta ad accoglierlo con grande entusiasmo, garantendogli un ampio margine di azione nella gestione tecnica del club. Liberarsi però, per Giuntoli non sarà facile. Deve risolvere la questione del suo contratto con il club di De Laurentiis. Il patron è azzurro è sicuramente deluso dal suo dirigente ma non ostacolerà le scelte del suo assistito.

Giuntoli, da parte sua, ha dimostrato un grande senso di professionalità e rispetto per il club azzurro, proponendo di rinunciare alla sua buonuscita. Un gesto che sembra aver trovato il consenso di De Laurentiis, seppur con una certa irritazione. Il patron avrebbe voluto trattenerlo ancora a Napoli, ma non ostacolerà la volontà del proprio dirigente. Per l’ufficializzazione o meno dell’addio bisognerà attendere fine giugno.

Sembra allora quasi fatta per Giuntoli alla Juventus. Nel prossimo mese il ds partenopeo saluterà la città di Napoli da vincente ed approderà in casa bianconera. Potrebbe aprirsi così un nuovo ciclo, sia a Napoli che a Torino con l’obiettivo di arrivare sempre più in alto per entrambi i club.