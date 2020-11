Giuseppe Conte: “Se continuiamo così, a fine mese non avremo più zone rosse”

Presto in Italia sarà annunciato un nuovo decreto. L’obiettivo del prossimo DPCM sarà quello di andare a prorogare le misure già in vigore, con delle limitazioni volte a non far diventare le feste natalizie un focolaio d’innesco della terza ondata.

Per questo motivo, Giuseppe Conte ha anticipato che ci saranno misure ad hoc per il mese di dicembre. A queste parole, però, arriva un bell’annuncio da parte del Premier: “Sullo spostamento tra regioni a Natale, ci stiamo lavorando ma se continuiamo così a fine mese non avremo più zone rosse. Tuttavia, il periodo natalizio richiede misure ad hoc. Si rischia altrimenti di ripetere il ferragosto e non ce lo possiamo permettere“.

Dalle parole di Giuseppe Conte, quindi, si può apprendere che presto l’Italia potrebbe non avere più zone rosse.

Il Premier ha poi continuato: “Consentire tutte le occasioni di socialità tipiche del periodo natalizio non è possibile. Non possiamo concederci vacanze indiscriminate sulla neve. Anche per gli impianti da sci, il problema del protocollo è un conto ma tutto ciò che ruota attorno alle vacanze sulla neve è incontrollabile“.

“Con Merkel e Macron in Europa stiamo lavorando ad un protocollo comune europeo. Non è possibile consentire vacanze sulla neve, non possiamo permettercelo“.