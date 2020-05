Giuseppe Conte: spunta una foto di lui da giovane, clamore sul web

Abbiamo sempre visto il presidente Giuseppe Conte nelle vesti da politico italiano, naturalmente composto ed elegante. Per molti è stato un punto fermo e un riferimento importante in questi giorni drammatici che l’Italia sta vivendo. Nonostante ciò, però, anche lui ha un passato ed è stato un ragazzo. Forse farete fatica ad immaginarlo ma grazie alla foto che sta circolando da qualche giorno sul web potrete vederlo anche in altre vesti.

LA FOTO DI GIUSEPPE CONTE DA GIOVANE – Lo scatto di Giuseppe Conte che ci mostra un presidente giovane e affascinante, ha fatto molto clamore sul web. La foto è stata pubblicata su Twitter con una simpatica didascalia: ‘che piacione Giuseppi’. E’ bastato poco tempo e lo scatto è diventato virale, molte pagine sui social la stanno pubblicando, il web è letteralmente impazzito. CLICCA QUI PER LA FOTO DI GIUSEPPE CONTE DA GIOVANE.

A QUANDO RISALE LA FOTO DI GIUSEPPE CONTE CHE STA CIRCOLANDO SUL WEB? – E’ difficile dire a quando risale esattamente lo scatto del nostro premier. Potrebbe risalire ai tempi in cui si è laureato in giurisprudenza, o quando ha lavorato come professore in prestigiose università. Si, Conte oggi è il nostro presidente ma prima di questo ruolo è stato un uomo che ha fatto la sua gavetta, come tutti noi.

TUTTO IL WEB IMPAZZITO PER GIUSEPPE CONTE – Il premier Giuseppe Conte non è solo apprezzato dal punto di vista politico ma anche come uomo. E’ molto amato dal popolo e per questo è stata creata, infatti, una fan page dedicata proprio a lui denominata ‘ Le bimbe di Giuseppe Conte’. Su quest’ultima vengono pubblicate sue foto, spesso in seguito ad importanti conferenze con simpatiche didascalie nelle quali viene considerato un vero e proprio sex symbol.

GIUSEPPE CONTE E LA FASE DUE – Al di là del divertimento che impazza sul web in questi giorni circa la figura di Conte, il premier attualmente è impegnato per garantire una Fase 2 sicura. Dal 4 Maggio, infatti, ci saranno allentamenti delle restrizioni previste dal governo fino ad ora ma cautela e attenzione sono le parole che il presidente ha ribadito durante la sua ultima conferenza andata in onda in tv. Agli italiani viene chiesta ancora pazienza, ma soprattutto solidarietà e rispetto delle regole.