Giuseppe Garibaldi, ha declinato l’invito al Festival di Venezia: “Mi sono detto ‘ma io chi sono per andare lì in mezzo a loro?’”

In questi giorni si sta tenendo l’81esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia e a decidere di non sfilare sul red carpet è stato Giuseppe Garibaldi. A rivelarlo è stato proprio l’ex volto del GF, rivelando i motivi che l’hanno spinto a rifiutare l’invito all’evento.

“Mi sono detto ‘ma io chi sono per andare lì in mezzo a loro?’” – Come è noto, oramai a prendere parte al Festival del Cinema di Venezia non sono solo star del grande schermo, ma anche i volti noti dei social e della televisione. Sono stati tanti gli influencer e gli ex protagonisti di programmi come Uomini e Donne e Grande Fratello a sfilare sul tappeto rosso.

C’è stato chi, però, ha deciso di declinare l’invito. Giuseppe Garibaldi, ex concorrente dell’ultima edizione del GF, ha deciso di non prendere parte al tanto chiacchierato evento. A rivelarlo è stato proprio l’ex gieffino, spiegando i motivi che l’hanno spinto a tale decisione:

“Buongiorno a tutti. Vi volevo informare di una cosa che mi è successa e una decisione. Oggi pomeriggio dovevo essere sul red carpet di Venezia al Festival del Cinema, mi avevano chiamato ad inizio agosto. Però dopo aver visto i vari personaggi che hanno sfilato sul tappeto rosso, tra grandi attori e registi. Io mi sono detto ‘ma io chi sono per andare lì in mezzo a loro?’. Un po’ il rammarico di non essere andato c’è. Però spero che un giorno magari ci andrò per altre qualità, magari quella di attore, chi lo sa. Grazie a chi mi ha invitato a inizio agosto”.

La scelta presa da Garibaldi è stata molto apprezzata dal popolo del web. In molti, infatti, si sono spesso lamentati della presenza degli influencer e dei personaggi del piccolo schermo.