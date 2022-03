Giuseppe Zeno, da anni al fianco di Margareth: chi è la moglie e come si sono incontrati?

Noto soprattutto per la sua presenza nel film di Giuseppe Tornatore, Baarìa, Giuseppe Zeno è felicemente sposato dal 2015. 6 anni fa, infatti, l’attore è convolato a nozze con la collega Margareth Madè. Ma come si sono conosciuti i due interpreti?

GALEOTTO IL SET DI UN FILM – Classe ’78, Giuseppe è uno degli attori più noti nel panorama italiano. Un gran talento apprezzato anche all’estero, in particolare in Argentina e in altri Paesi dell’America Latina. È in Italia, però, che Zeno ha trovato l’amore.

Galletto è stato infatti il set di un film, precisamente Baarìa. È lì che l’attore ha conosciuto Margareth Madè, all’anagrafe Margareth Tamara Maccarone. Del loro primo incontro ne ha parlato proprio Giuseppe durante un’intervista da Mara Venier:

“Quando l’ho vista la prima volta, sono rimasto folgorato, e non artisticamente.La sua bellezza trasmette il suo animo, è una donna che ha principi e valori siciliani”.

Convolati a nozze a Siracusa nel 2015, i due innamorati hanno dato alla luce due figli, precisamente nel 2017 e nel 2020. Ed a Fanpage che Zeno ha recentemente raccontato la nascita di Angelica, la prima figlia.

L’attore, come raccontato da lui stesso, ha assistito al parto della moglie: “Ho sostenuto fisicamente Margareth durante il parto. All’inizio non ti rendi conto di quanto sta accadendo, lo percepisci realmente solo dopo qualche mese”.