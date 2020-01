Gli asciugamanti risparmiano tempo e salute

Una delle preoccupazioni principali di chi è proprietario di un’attività commerciale è quella di ottimizzare i tempi di pulizia e i costi legati a questi. Anche se mantenere sempre ben igienizzati gli spazi dei corridoi e soprattutto dei bagni risulta fondamentale per gratificare i clienti e fidelizzarli, è vero anche che dedicare troppo tempo per pulire il negozio, comporta tempi e risorse che non tutte le attività commerciali possono permettersi.

Esiste però una soluzione economica, sempre più diffusa tra i commercianti, che incomincia ad essere apprezzata anche a livello domestico: gli asciugamani elettrici. Si tratta di un prodotto per bagni di cui un numero crescente di utenti si sta innamorando, in virtù dei numerosi vantaggi che questo tipo di asciugatura comporta.

Zitti tutti

Uno degli aspetti negativi che obbligava parte dei titolari di un esercizio commerciale a continuare a preferire gli asciugamani in telo a quelli alimentati con l’elettricità era legato al fastidioso rumore che producevano. Avvicinare le mani alla fotocellula del prodotto equivaleva più o meno a sentire atterrare un boeing 737, con tutti i rischi che questo comporta !!!

Per fortuna di noi consumatori, la tecnologia utilizzata nella realizzazione dell’asciugatore mani elettrico è talmente migliorata da renderli silenziosi, oltre che performanti. Il fastidio generato dall’accensione di un asciugamani hi-tech di ultima generazione è decisamente inferiore a quello generato dagli asciugacapelli, visto che nel caso dei più evoluti, restano ampiamente sotto la soglia dei 64 dB di rumore. Niente trambusto che può rovinare il riposino pomeridiano di un padre che stacca dal lavoro o innervosire i vicini, sempre pronti a trovare un pretesto per polemizzare ed è questo il motivo del perchè gli asciugamani elettrici non sono più ad uso esclusivo dei negozi, ma incominciano ad essere apprezzati dai privati, e diventare oggetto di desiderio di chi ama acquistare online prodotti per un bagno moderno.

Sensore d’amore

Avete presente quella sensazione di calore nel petto quando incontriamo una persona che ci piace? Lo chiamano colpo di fulmine e in poco tempo fa nascere la convinzione che non potremmo vivere più senza la persona che amiamo. Questo innamoramento graduale, che gli esperti di romanzi d’amore chiamano cotta, alimenta l’incredulità al pensiero di come abbiamo fatto a farne a meno sino a quel momento.

Bene. Una sensazione molto simile a questa, l’hanno provata tutti i soggetti che hanno sostituito gli asciugamani classici con quelli elettrici, ancora prima di scoprire come, bollette alla mano, questo tipo di scelta avrebbe permesso loro di ottimizzare i costi delle utenze. Installare asciugamani con sensore elettronico conviene, perchè abbatte i costi dell’acqua che avremmo impiegato per le lavatrici necessarie per pulire gli asciugamani in tessuto che mettevamo a disposizione dei nostri clienti. E’ per questo che gli asciugamanti preferiscono asciugamani da muro a i vecchi sistemi di asciugatura manuale!

Vantaggi

Tra gli aspetti positivi di utilizzare asciugamani da parete vi è quello di velocizzare le operazioni di pulizia complessiva dell’ambiente di servizio. E’ facile intuire come vedere un cumulo di asciugamani in disordine, utilizzati e mal riposti sul mobile del bagno possa creare l’habitat ideale per la proliferazione batterica, oltre che un disagio visivo del tutto evidente. Quando si posiziona nel bagno di un negozio un asciugamani a pulsante o con sensore di movimento, pronto ad attivarsi quando posizioniamo le mani appena sotto le bocche d’aria calda, la musica cambia. Anche gli utenti impiegheranno meno tempo per asciugarsi e liberando prima il bagno, permetteranno ad un numero maggiore di persone l’utilizzo, migliorando la soddisfazione generale del pubblico che frequenta il negozio.

Un semplice gesto come il premere di un pulsante mette in funzione il getto d’aria che, in meno di 15 secondi di attività, permette di asciugare le mani, dopo averle lavate. Un meccanismo semplice e resistente, visto che i modelli venduti per i negozi sono realizzati per resistere a vandalismi, di cui spesso, l’arredo del bagno è oggetto. Si tratta di materiali difficili da rompere, che hanno anche la caratteristica di essere difficilmente scrivibili con pennarello, rendendo dura la vita ai writer o ai teppistelli che bazzicano spesso questi luoghi, credendo di poter operare indisturbati.

I vantaggi di impiegare asciugamani ad aria non finiscono qui, visto che un bagno meno sporco è anche un luogo più sicuro dal punto di vista della salute e offre meno possibilità di ammalarsi, a causa di infezioni o attacchi da parte di virus e batteri.

Venti 2020

I venti degli asciugamani elettrici corrono a gonfie vele da qualche anno, e gli ultimi trend confermano che il 2020 potrebbe essere l’anno giusto perchè questo prodotto conquisti anche il mercato al dettaglio a cui piace acquistare dal web. Si tratta in fatti di un prodotto considerato ancora di nicchia o comunque legato più all’ambito commerciale, al punto da trovarlo difficilmente in vendita nei comuni iperstore. Gli amanti degli asciugamani elettrici da muro dovranno quindi cercare nei siti di termoidraulica online se decideranno di installarlo nel proprio wc, sia che sia quello del proprio locale, sia che si tratti di quello della propria abitazione. Anche se non è proprio un regalo da fare a San Valentino, di sicuro farà felici le donne, perchè renderà più rapide e comode le pulizie dai bagni, consentendole di avere più tempo libero a disposizione o permettendole di ottimizzare meglio le ore di lavoro. Un prodotto in grado di fare innamorare chiunque; per la serie: amore a prima asciugatura…