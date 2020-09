Gli attrezzi indispensabili per le officine professionali

Le officine meccaniche sono un’attività fondamentale e sempre molto richiesta, nonostante un necessario processo di aggiornamento affrontato dalle aziende del settore per rimanere allineate con le ultime innovazioni tecnologiche. Auto, moto, veicoli commerciali e mezzi pesanti sono essenziali per il trasporto pubblico e privato, oltre ovviamente alle finalità commerciali e aziendali di logistica, servizi e trasporto delle merci.

Ad ogni modo è importante organizzare la propria officina al meglio, ottimizzando lo spazio a disposizione e scegliendo gli attrezzi e l’arredamento industriale più adatti per lo svolgimento dell’attività professionale. In particolare, lo spazio deve risultare ordinato e funzionale, rendendo più agevole ed efficiente il lavoro, evitando le perdite di tempo e aiutando a migliorare la qualità del servizio.

L’attrezzatura fondamentale per la propria officina

Per gestire un’officina professionale bisogna innanzitutto dotarsi del giusto equipaggiamento, affinché sia possibile realizzare qualsiasi intervento in modo ottimale. L’attrezzatura necessaria dipende ovviamente dal tipo di specializzazione e dal servizio proposto ai clienti, tuttavia alcuni attrezzi sono davvero indispensabili per qualsiasi bravo meccanico.

Tra i componenti principali della dotazione ci sono senza dubbio i ponti sollevatori, da scegliere in base alla portata e al tipo di lavorazioni da effettuare, con la possibilità di optare per vari modelli diversi di strutture e configurazioni. Allo stesso tempo servono cric idraulici, per intervenire senza posizionare il veicolo sul ponte, compressori professionali e caricabatterie ad alte prestazioni con capacità nominali e amperaggi elevati.

Inoltre non devono mai mancare kit completi di chiavi e un set di utensileria, pistole pneumatiche per accelerare le operazioni di montaggio e smontaggio, aspiratori portatili dei gas di scarico e ovviamente anche lampade a gancio e carrelli per le ispezioni al di sotto dei veicoli. Nell’arredo dell’officina deve esserci anche un kit completo per il pronto soccorso, un estintore da usare per spegnere principi d’incendio, senza dimenticare i macchinari per l’aspirazione e la pulizia del motore e dei componenti.

L’arredamento essenziale per un’officina efficiente

L’allestimento di un centro meccanico deve prevedere un arredamento industriale adeguato, scegliendo mobili per officina in grado di per rendere ogni spazio funzionale. In questo caso è possibile acquistare gli arredi anche online, per beneficiare di prezzi competitivi e trovare un’ampia gamma di soluzioni per ogni esigenza, come proposto dal catalogo di arredamento per officina di Emme Cinque , azienda che da oltre 30 anni offre un vasto assortimento di carrelli, cassettiere e banchi da lavoro professionali.

Prima di tutto un’officina meccanica deve possedere dei banchi da lavoro di qualità, per poter riporre facilmente e in modo ordinato tutti gli elettroutensili e gli attrezzi in maniera ottimale. L’opzione migliore sono i modelli modulari, per configurare la postazione in modo personalizzato a seconda delle proprie necessità. Inoltre è possibile integrare il banco principale con dei modelli portatili con ruote, per garantire la massima mobilità e portarsi dietro soltanto l’attrezzatura utile per ogni intervento.

Naturalmente è necessario installare delle cassettiere adeguate alle proprie esigenze, ad esempio scegliendo delle strutture robuste in acciaio e legno provviste di cassetti di facile estrazione, con guide che accompagnano il movimento e velocizzano il lavoro. Allo stesso tempo è fondamentale sfruttare le pareti montando delle scaffalature metalliche, per usare questo spazio per la componentistica con design modulari e la possibilità di ridurre l’ingombro orizzontale aumentando l’altezza della struttura.

Anche gli armadi metallici sono molto utili per diversi scopi, per utilizzare questi arredi per officina come spogliatoi oppure per custodire prodotti pericolosi o particolarmente costosi. Infine bisogna considerare l’acquisto di carrelli per la movimentazione di componenti e parti meccaniche pesanti e ingombranti, scegliendo modelli robusti in acciaio inox con pianale orizzontale, oppure tradizionali con ruote pneumatiche e schienale di appoggio verticale.

Come scegliere mobili e attrezzature per l’arredo dell’officina

Nell’arredamento industriale i mobili e l’attrezzatura per l’officina rappresentano una scelta delicata, in quanto devono essere non solo resistenti e personalizzati ma anche funzionali e in grado di durare a lungo, supportando le condizioni ambientali gravose di questi luoghi di lavoro. In particolare, è importante che gli arredi siano modulari, per realizzare una configurazione su misura ed effettuare gli opportuni cambiamenti in base alle diverse esigenze del momento, mantenendo i costi quanto più possibile contenuti.

I materiali devono assicurare elevati standard qualitativi, offrendo un’estetica gradevole e soprattutto sostenendo le sollecitazioni di utensili e attrezzi da lavoro. Rivestimenti e rifiniture devono essere realizzate in modo impeccabile, per proteggere gli arredi a lungo nel tempo e richiedere una manutenzione minima, un aspetto essenziale per tenere bassi i costi di mantenimento. Da non sottovalutare è la mobilità degli elementi all’interno dell’officina, un ambiente estremamente dinamico in cui anche l’arredo deve adattarsi a questo contesto.

Per la progettazione dello spazio è consigliabile suddividere l’officina in diverse zone, creando delle postazioni funzionali personalizzando ogni arredamento a seconda delle necessità operative e tecniche di quell’area, mantenendo ovviamente un design condiviso ed equilibrato. Senza dubbio è importante scegliere prodotti convenienti con un buon prezzo d’acquisto, ad ogni modo è indispensabile controllare che la qualità sia elevata, per realizzare un investimento intelligente e duraturo negli anni.