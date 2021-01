Gli errori banali ma presenti nelle serie tv più amate

Le amate serie tv che ci hanno tenuto compagnia in questo periodo in cui siamo costretti alla vita sedentaria e allo svago interattivo ci sembrano perfette e di compagnia.

Alcune di queste però, presentano degli errori del tutto umani e trascurabile a cui abbiamo voluto far caso di proposito. Vi elenchiamo di seguito alcune serie tv popolari che contengono degli errori a cui forse non avete mai fatto caso:

The Good Place

La divertente serie comedy frutto di Netflix ambientata in un universo parallelo del tutto fuori dal comune ha come protagonisti quattro mal capitati che finiscono per capitare nel posto sbagliato al momento giusto. In una scena in cui i tre protagonisti conversano tra loro si intravede il braccio di un membro della produzione che porge dei documenti all’attore protagonista. Un errore trascurabile o voluto?

Malcolm in the Middle

Una situazione analoga avviene anche nel telefilm della nostra adolescenza “Malcom“. Lois, la madre del protagonista, sta affrontando una scena in cui cambia qualche abito. Si può scorgere qualcuno della produzione che le passa un abito. Questo errore, notato da subito dall’ideatore dello show è semplicemente rimasto per testare l’attenzione del pubblico.

The Walking Dead

Anche la popolare serie The Walking Dead è caduta in un errore banale nell’episodio 7×09. In particolare nella scena in cui Rick Grimes ha un confronto con i cittadini di Hilltop, alle spalle si intravede la scenografia del set.

The Big Bang Theory

Cade in errore anche la serie comedy The Big Bang Theory, un errore venuto a galla proprio grazie all’attenzione del pubblico. La questione del misterioso ascensore rotto che all’inizio della serie risulta essere rotto da due anni e qualche episodio più avanti da ben sette anni. Uno strano arco temporale, non trovate?

Stranger Things

L’iconica serie anni 80 presenta diversi errori temporali, i fan hanno notato che nella prima stagione vengono usati diversi oggetti che nel 1983 non esistevano ancora. Nella seconda stagione inoltre vediamo la Trump Tower, che è stata costruita solo nel 2009. Mentre nella terza stagione Mike offre degli M&M’s a Eleven mai esistiti nel 1985.