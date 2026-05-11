Gli intoccabili di Conte: ecco chi vuole che rimanga a Napoli

Antonio Conte ha le idee chiare sul futuro del Napoli. In vista del confronto con Aurelio De Laurentiis, il tecnico azzurro avrebbe già individuato i calciatori considerati fondamentali per costruire la squadra della prossima stagione. Un segnale forte, che conferma la volontà dell’allenatore di dare continuità al nuovo progetto iniziato in questi mesi

Nuove aspettative

L’obiettivo è evitare rivoluzioni inutili e ripartire da una base solida. Conte vuole mantenere nello spogliatoio quei giocatori che ritiene centrali sia dal punto di vista tecnico che caratteriale. La società, dal canto suo, dovrà capire come muoversi sul mercato, cercando di accontentare le richieste del tecnico senza perdere equilibrio economico.

Il summit con De Laurentiis sarà decisivo anche per chiarire le ambizioni future del club. Dopo una stagione intensa, il Napoli vuole programmare con attenzione il prossimo campionato e tornare protagonista ad alti livelli, sia in Italia che in Europa. Conte, come spesso accade nelle sue esperienze, chiede garanzie precise: una rosa competitiva, maggiore profondità e investimenti mirati.

Chi vuole rimanga?

Nella lista degli intoccabili figurano Milinkovic-Savic, Giovanni Di Lorenzo, Amir Rrahmani e Alessandro Buongiorno, elementi che dovrebbero rappresentare la base della difesa del futuro. A centrocampo, invece, Conte considera fondamentali Scott McTominay e Billy Gilmour, due profili che garantiscono corsa, qualità e dinamismo. In attacco, piena fiducia a Matteo Politano, Gutierrez e Hojlund, calciatori ritenuti ideali per il sistema offensivo dell’allenatore salentino. Grande attenzione anche ai giovani: Conte avrebbe chiesto alla società di valorizzare talenti come Vergara e Alisson Santos, considerati prospetti molto interessanti sui quali investire già dalla prossima stagione.