Gli italiani in procinto di vendere casa: il mercato immobiliare post Covid

La crisi del mercato immobiliare è stata purtroppo una realtà degli ultimi anni. E il 2020, che sarà ricordato come l’anno della grande pandemia, non si smentisce: -2% sui prezzi in tutta la penisola. La pandemia ha però causato anche un altro tipo di fenomeno, che riguarda soprattutto chi è stato costretto in smart working durante i periodi di lock down.

La pandemia e il mercato immobiliare

Chi cambia casa oggi

Come offrire al meglio la vecchia casa

Effettivamente per il 2021 è previsto un ulteriore calo dei prezzi delle abitazioni, considerando però la questione solo da un punto di vista statistico. Stanno cambiando le priorità di molte famiglie: chi viveva in un piccolo bilocale, con a disposizione solo lo spazio strettamente necessario, oggi in molti casi cerca di cambiare casa. Vendere casa, cercando di ottenere il massimo possibile per potersi permettere un’abitazione più ampia, magari con il giardino, in una zona tranquilla e con tutti i servizi a disposizione, è chiaramente una priorità per molte di queste famiglie. Nessuno desidera trascorrere un periodo come quello di lock down in una zona del centro città, senza parchi nelle vicinanze, con stanze piccole e poco spazio per allestire un ufficio o una zona studio per la DAD dei ragazzi.

Le case più richieste oggi

Le città mantengono il loro primato

Un mercato che sta tornando vivace

Cambiano le priorità di molte famiglie, che desiderano avere a disposizione abitazioni con almeno una stanza aggiuntiva, o con una zona living ampia e comoda. Del resto fino allo scorso anno la maggior parte delle famiglie viveva la gran parte del proprio tempo al di fuori della casa; la pandemia da coronavirus ha aperto gli occhi su questa situazione, che è cambiata in modo radicale. Per questo oggi una casa con giardino, o con almeno un terrazzo, è particolarmente richiesta. Alcune caratteristiche sono però da sempre apprezzate e continueranno ad esserlo, ad esempio la vicinanza a scuole, negozi e mezzi pubblici. Perché sono i servizi a rendere un quartiere o una zona periferica più interessante rispetto ad altre.

La statistica che inganna

La realtà effettiva del mercato

Cosa ci possiamo attendere un domani

Come abbiamo detto, la diminuzione dei prezzi e la perdurante crisi del mercato immobiliare sono poi il risultato di conteggi statistici. Chiaramente i periodi di lock down, durante i quali era vietato cambiare casa, o addirittura durante i quali era impossibile visitare una nuova abitazione, hanno falsato in maniera sensibile le statistiche generali. Per il 2021 con buona probabilità le statistiche parleranno ancora di un calo delle compravendite, anche se nella realtà le cose stanno poi in modo leggermente diverso. In varie zone del Paese stiamo infatti vedendo una controtendenza abbastanza chiara: le case offerte al pubblico cambiano di proprietario rapidamente. Anche se l’abitazione in città è ancora oggi tra le preferenze degli italiani, stanno sempre più diventando trendy i quartieri periferici, o i piccoli paesi appena fuori città, che permettono spazi maggiori a prezzi contenuti.