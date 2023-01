Gli occhi di Inter e Roma per De Paul

Su Rodrigo De Paul ci sarebbero gli occhi di Inter e Roma. Il calciatore è in uscita dall’Atletico Madrid in estate

Rodrigo De Paul sembra possa finire presto la propria avventura con l’Atletico Madrid. Il calciatore argentino ex Udinese potrebbe ritornare in Serie A, con ben due squadre pronte a provarci con lui.

Il giocatore piace a Roma e Inter, con i giallorossi che sembrano maggiormente interessati. Il calciatore ha anche gli occhi di Milan e Juventus. Il calciatore sembra voler provare nuove esperienze, con l’Atletico Madrid ben contento di assecondarlo in questa sua richiesta.

Sfogo post vittoria Mondiale

Intanto dopo la vittoria del mondiale in Qatar il giocatore si è sfogato, dicendo: “Per tutti quelli che mi hanno massacrato… ora mi succhiano bene il c****. Mi avete massacrato da ogni parte“. Su Messi disse: “Se qualche idiota avesse avuto ancora dubbi, ora non può averne più. Messi è il migliore di tutti i tempi, nessuno più sarà come lui”.

L’Atletico Madrid intanto ha fatto il prezzo per il giocatore. Per liberarsi di lui ci vorranno almeno 30-35 milioni di euro, con il giocatore che accetterebbe di buon grado di ritornare in Italia. Calciomercato.it ha detto: “a determinare l’addio di De Paul dall’Atletico Madrid potrebbe essere la rottura tra il giocatore e i tifosi. Infatti nei giorni scorsi il club ha omaggiato gli argentini in rosa per la vittoria del Mondiale, e De Paul è stato fischiato pur essendo assente alla partita per infortunio. Il club spagnolo per lasciar partire il centrocampista a gennaio potrebbe accontentarsi anche di 35 milioni, prezzo speso per acquistarlo dall’Udinese nel 2021“.