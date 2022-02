Gli orologi di lusso più iconici del Cinema

I volti delle celebrità uniti ad una trama avvincente lasciano un’impressione indimenticabile sul pubblico. Per questo motivo, il cinema rappresenta anche un ottimo mezzo per promuovere un marchio specifico o un prodotto, facendo leva sul fascino del grande schermo. Ci sono modelli che sono stati realizzati in edizione speciale appositamente per alcuni attori. Diamo allora un’occhiata agli orologi che hanno contribuito alla storia del Cinema!

Omega Speedmaster Professional 145.022 nell’Apollo 13

L’orologio indossato nel film dagli attori è un riferimento al 145.022; Il primo Speedmaster equipaggiato con il calibro 861, infatti, fu indossato da Buzz Aldrin durante il primo sbarco sulla luna del 1969. Leggendario è il messaggio che si può leggere sul fondo della cassa di questi cronografi, ovvero “Il primo orologio indossato sulla luna”. Il modello 145.022 ha un range di prezzo che va dai 5.000 agli 8.000 mila euro a seconda delle sue condizioni.

Rolex Submariner 6538 a James Bond

La spia più famosa al mondo amava indossare gli orologi del marchio Rolex. Già dai primi anni ‘60, il Rolex Submariner 6538 faceva il suo ingresso nella saga di James Bond 007. Il modello in questione è stato realizzato nella seconda metà degli anni 50’ ed è stato il primo della collezione Submariner ad essere certificato come “Chronometer” sul quadrante nella versione “four lines”, ovvero, 4 linee di iscrizioni sul quadrante a ore 6. Il modello indossato da Sean Connery era una versione “Two Lines” senza la scritta “Chronometer”, montata su un cinturino in nylon. Il prezzo del segnatempo si aggira intorno ai 103.000 euro.

Heuer Monaco: Le Mans

L’Heuer più famoso dotato del quadrante blu è stato indossato dal mitico Steeve McQueen nel film “Le Mans” nel 1971. Nel particolare, parliamo del modello 1133B dotato del calibro 11, uno dei primi movimenti per cronografi del mondo. Nonostante il film non ebbe il successo che ci si aspettava l’orologio divenne comunque iconico

Jaeger-LeCoultre Master Ultra Thin Perpetual: Doctor Strange

Un orologio che non sarà di certo sfuggito agli occhi degli appassionati dei film Marvel. L’attore Benedict Cumberbatch indossa nel film un Jaeger-LeCoultre Master Ultra Thin Perpetual con il cinturino in pelle nera. Presenta una cassa in acciaio di 39 millimetri di diametro per 9,2 millimetri di spessore. Il calibro è automatico con il fondo in vetro zaffiro con calendario perpetuo e fase lunare. Il prezzo di listino è di circa 18.500 euro.

Rolex e Batman

La Rolex ha voluto omaggiare Batman, il personaggio del mondo dei fumetti, tornato alla ribalta dopo i grandi successi dei film girati da Christopher Nolan e Zack Snyder. Il soprannome di questo orologio, appunto Batman, deriva dalla lunetta in ceramica nera e blu che ricorda “Il cavaliere oscuro” di Gotham City. Il modello 116710BLNR Batman è stato prodotto tra il 2014 e il 2019. Dopo l’interruzione della produzione da parte di Rolex, la domanda del modello è aumentata vertiginosamente. Qual è il prezzo del Rolex Batman? 7.318 euro, considerando che questa versione è alimentata dal calibro Rolex 3186 con una riserva di carica di ben 48 ore.

Quali sono i modelli tra i modelli sopra elencati quelli che ti hanno colpito di più?