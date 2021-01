Gli scherzi più memorabili fatti da attori di film e serie durante le riprese

Oltre a deliziarci con le loro interpretazioni nei film o nelle serie tv, i grandi attori sono molto famosi anche per le loro bravate in generale dentro e fuori dal set. In particolare, esistono moltissimi attori “burloni” che si divertono a prendersi gioco dei proprio colleghi facendogli degli scherzi più o meno divertenti.

Se ne sono viste davvero di tutti i colori durante le riprese di “L’arte di vincere” di Brad Pitt, il cui passatempo favorito era preparare degli scherzi per il suo collega Jonah Hill. Il famoso attore di Hollywood arrivò addirittura a trasformare la golf cart del suo collega per fare un tributo scherzoso alla coppia britannica Wham!

Anche in film per nulla comici come il caso di Harry Potter e il prigioniero di Azkban, terzo film della saga della Rowling, c’è stato un divertentissimo scherzo ideato da Alan Rickman che interpretava il professor Piton. Lo scherzo in questione fu fatto proprio a Daniel Radcliffe: Rickman si mise d’accordo con i membri della troupe per collocare uno strumento che simulava il rumore di peti nel sacco a pelo di Daniel per fargli fare brutta figura visto che voleva fare colpo su una ragazza del cast.

Un’altra saga famosa, vale a dire Hunger Games, ha visto come protagonista degli scherzi Josh Hutcherson che già durante le riprese del primo film aveva fatto uno scherzo a Jennifer Lawrence nascondendo un fantoccio nella sua roulotte facendole prendere un bello spavento. Mentre si svolgevano le riprese del secondo film, stavolta a farne le spese è stato Sam Clafin che si è ritrovato della carta igienica puzzolente nel suo cestino dell’immondizia provocando l’esalazione del fetido odore per tutta la sua roulotte.

Per concludere questa curiosa rassegna, ci spostiamo sul set di Indiana Jones, sul quale il povero Harrison Ford, durante una scena in cui era incatenato a una pietra, si è visto arrivare Barbra Streisand e il suo collega Carrie Fisher che si sono divertiti a frustarlo giocosamente.