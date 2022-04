Gli uomini dell’Italia del futuro

La batosta è stata forte. E la sua ripercussione sarà ancora più rumorosa. L’eliminazione dell’Italia dai mondiali dopo la sconfitta interna contro la Macedonia del Nord è significata una seconda delusione dopo la storica debacle contro la Svezia nel 2017. Nonostante gli azzurri venissero dalla vittoria all’Euro 2020, un trionfo che aveva aperto scenari positivi e felici, aver affrontato con poca convinzione la nazionale balcanica ha avuto come conseguenza una sconfitta epocale. Ciò nonostante, il commissario tecnico Roberto Mancini dovrebbe restare alla guida degli azzurri e ripartirà da alcuni nomi precisi.

In difesa, ovviamente, si continuerà con Gianluigi Donnarumma come portiere titolare. L'attuale estremo difensore del Paris Saint Germain, che non sta attraversando un momento felice, ha solamente 23 anni e da tempo si è affermato ad altissimi livelli. Il suo talento non si discute e con gli anni finirà per acquisire l'esperienza idonea per essere un leader totale della nazionale. Sarà lui, infatti, a difendere la porta degli azzurri nei prossimi impegni, tra tutti quello della Nations League. Donnarumma potrà così tornare in nazionale con il sorriso che gli conferirà la vittoria del primo campionato. Davanti a lui l'Italia del futuro vedrà schierare Alessandro Bastoni, elemento chiave dell'Inter di Simone Inzaghi per la sua capacità non solo di difendere, ma anche di attaccare sulla sinistra. Alto e abile con i piedi, il coetaneo di Donnarumma si candida per poter dare alla difesa dell'Italia la freschezza giusta per ripartire, anche se bisognerà vedere come si adatterà alla difesa a quattro impostata da Mancini, qualcosa di ben diverso da quella a tre nella quale lo impiega Simone Inzaghi in nerazzurro.

In mezzo al campo, con il possibile cambio in cabina di regia dove Jorginho ha perso colpi, potrebbe essere la volta di Sandro Tonali. Il centrocampista del Milan, che quest’anno ha fatto passi da gigante sia dal punto di vista mentale sia per quanto riguarda la continuità di rendimento, rappresenta il mix giusto di geometrie e quantità, qualcosa di ideale per occupare il posto di sentinella davanti alla difesa. Dopo un primo anno di adattamento al Milan, il regista bresciano si è imposto quest’anno come uno dei pilastri del gioco della squadra di Stefano Pioli, il quale ha svolto uno splendido lavoro con lui, facendogli capire l’importanza di certi movimenti e facendolo così diventare più completo dal punto di vista tattico. In attacco, sarà invece Federico Chiesa uno dei giocatori più attesi. Infortunatosi gravemente al ginocchio tempo fa, l’esterno offensivo della Juventus ha lasciato un enorme vuoto nel tridente azzurro. Lui che era stato uno dei trascinatori dell’Italia agli Europei vinti in modo trionfale sarà l’ala del futuro per un Mancini che gli chiederà sacrificio, ma anche e soprattutto, la velocità necessaria per spaccare in due le difese avversarie e dare un quid in più in attacco.