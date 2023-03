Gnonto, asta per lui. C’è anche la Juventus

La Serie A segue con attenzione i fantastici progressi del promettente attaccante del Leeds United. In particolare, Gnonto fa gola a Juventus, Roma, Milan, Napoli e Atalanta

Wilfried Gnonto (19 anni) è uno dei giovani talenti che stanno attirando l’attenzione dei grandi club europei. Siamo certamente di fronte a uno dei giocatori che possono rivoluzionare il mercato nelle prossime sessioni. In questo momento, sta facendo un ottimo lavoro con il Leeds United.

L’attaccante sta affascinando gli amanti della Premier League, una competizione che è considerata il miglior campionato del pianeta calcio. Legato alla squadra dello Yorkshire fino alla metà del 2027, la tentazione della Serie A appare al suo orizzonte. In particolare, secondo le informazioni fornite da 90min.

La Serie A è alla ricerca di Gnonto

Secondo i media citati, Gnonto sarebbe entrato nell’orbita di cinque potenze transalpine. Si tratta di Juventus, AS Roma, Milan, Napoli e Atalanta. Cinque squadre che, peraltro, conoscono già il prezzo da pagare per soddisfare le richieste del Leeds.

Il prezzo del cartellino si aggira intorno ai 33 milioni di euro, visto che l’internazionale italiano è molto importante per la squadra di Javi Gracia. Così, da Elland Road, sono in vantaggio per Gnonto. Vedremo quale sarà la strategia di bianconeri, giallorossi, rossoneri, partenopei e La Dea. Intanto il giocatore continua a disputare un’ottima stagione in Inghilterra, dopo essere arrivato la scorsa estate dalla Svizzera. Un salto non da poco a cui sembra aver resistito, tanto da essere uno dei talenti maggiormente in crescita per la nazionale italiana del futuro.