Gnonto, Juventus ancora in pressing

Wilfried Gnonto dovrebbe lasciare il Leeds United in estate, con l’interesse della Juventus

Dal momento in cui è stata confermata la retrocessione del club dalla Premier League, il futuro di Wilfried Gnonto al Leeds United è stato messo in discussione. Il 19enne attaccante è uno dei giovani più promettenti d’Europa, con 10 caps per l’Italia e un gol internazionale già nel suo curriculum a un’età così giovane.

I suoi progressi da quando è arrivato al Leeds dallo Zurigo la scorsa estate hanno fatto sì che i club di Serie A fossero già interessati al suo futuro. Poi c’è stata la retrocessione e ora quell’interesse ha visto diversi squali girare intorno ai Whites, pronti a farsi avanti per un giocatore che vuole giocare ai massimi livelli, in Inghilterra o nella sua Italia.

A tal fine, i giganti italiani della Juventus sanno di avere una grande opportunità quest’estate per ingaggiare un giocatore che stanno seguendo con attenzione per il futuro. Secondo la Gazzetta dello Sport, la Juventus ha fatto una prima mossa e ha avuto un primo colloquio con i rappresentanti di Gnonto, anche se al momento non sono stati avviati colloqui con il Leeds.

Aria di addio

La Juve ha comunque manifestato il proprio interesse e si prevede che i colloqui possano iniziare la prossima settimana, quando si aprirà ufficialmente la finestra di trasferimento. La Vecchia Signora vede Gnonto come un affare attraente e, in ultima analisi, economico, con il giocatore che rappresenta un’opzione molto più accessibile rispetto a molti obiettivi di attaccanti.

Gli italiani potrebbero accelerare il processo in caso di cessione di Federico Chiesa, con il Bayern Monaco favorito insieme al Liverpool per l’acquisto dell’attaccante valutato 40 milioni di sterline. La Juventus potrebbe essere costretta a vendere se venisse presentata un’offerta di circa 40 milioni di sterline, il che significa una maggiore necessità di rafforzare i propri ranghi d’attacco e un maggiore desiderio di inserire Gnonto nel club in tempi brevi.