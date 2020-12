Gomez-Atalanta, rapporto compromesso: l’argentino verso l’addio. C’è la Roma, ma la concorrenza è tanta

Sembra destinata a concludersi a breve l’avventura del Papu Gomez con la maglia dell’Atalanta. Il trequartista argentino è in rotta con il tecnico Gasperini, che al termine della sfida di domenica scorsa con la Fiorentina ai microfoni di Sky Sport ha fatto intendere che è pronto a voltare pagina:

“Ci sono delle situazioni che vanno capite e dopo due anni il ruolo del Papu tuttocampista diventa difficile da proporre, non per me, ma per la squadra. Alla base ci deve sempre essere la fiducia, la disponibilità, altrimenti diventa tutto più complicato. Non so come si supererà questa situazione, ma io devo pensare a cosa è meglio per la squadra e lui è sicuramente un grandissimo giocatore (…).

Alle parole del tecnico ha risposto direttamente il Papu sui propri profili social, rivolgendosi ai tifosi:

“Cari tifosi, vi scrivo qui perché non ho altri mezzi per difendermi o parlare con voi. Voglio solo dirvi che, quando andrò via, saprete la verità riguardo a tutto. Mi conoscete bene, sapete che persona sono. Vi voglio bene, il vostro capitano”.

Stando a quanto riporta La Gazzetta dello Sport, l’addio a gennaio pare inevitabile e sulle tracce del giocatore ci sarebbe la Roma, ma occhio anche Inter, Milan e PSG. Nel weekend previsto un incontro tra l’Atalanta e Giuseppe Riso, agente di Gomez, per definire il futuro del calciatore.