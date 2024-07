Gomorra, torna sul piccolo schermo: in arrivo lo spin-off su Pietro Savastano

A distanza di dieci anni dal debutto della serie originale, Gomorra è pronta a tornare sul piccolo schermo con uno spin-off incentrato sulla vita di Don Pietro Savastano. Ad annunciarlo è stato proprio Sky.

RITORNO SUL PICCOLO SCHERMO – A distanza di ben dieci anni da quando è debuttata la serie originale, riscuotendo un gran successo oltre oceano, è pronta a tornare. Come annunciato su Sky, infatti, Gomorra approderà nuovamente sul piccolo schermo con un prequel.

Lo spin-off si concentrerà sulla vita di Don Pietro Savastano e la sua ascesa nel mondo criminale. La nuova serie vede alla sceneggiatura Leonardo Fasoli e Maddalena Ravagli, già autori della serie originale. Stando a quanto appreso da Adnkronos, tra i ritorni sul set ci sarà anche Marco D’Amore.

Questa volta, però, D’Amore sarà alla regia. Per l’interprete di Ciro l’Immortale non è la sua prima esperienza come regista. L’uomo, infatti, ha diretto alcuni episodi della quarta e quinta stagione (2019-2021) della serie e il film L’immortale nel 2019, proprio su Ciro Di Marzio.

Già l’anno scorso erano iniziate a circolare i primi rumors su un possibile spin-off e Marco D’Amore era subito intervenire per ammettere che non sarebbe stato presente sul set:

“Non ne so nulla, l’ho appreso come voi dai social. Per quanto mi riguarda la mia esperienza (fantastica) su Gomorra è terminata a novembre 2021, all’indomani della messa in onda della prima puntata della quinta stagione. Ho partecipato dando tutto me stesso, in otto anni di lavoro, come attore prima e come regista e direttore artistico poi, fino a quando insieme, non abbiamo portato a compimento il nostro viaggio”