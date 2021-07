Good Girls non avrà una quinta stagione: ecco cosa è successo

Good Girls, la serie televisiva statunitense creata da Jenna Bans, è stata ufficialmente cancellata dopo quattro stagioni.

Nel cast della serie, in onda su NBC dal 2018, vi erano le attrici Christina Hendricks, Mae Whitman e Retta in ruoli principali.

Good Girls è disponibile in Italia su Netflix. Per questo motivo molti fan della serie pensavano che vi fosse una possibilità di salvare lo show, portandolo interamente su Netflix. Purtroppo non sarà così.

Lo conferma la rivista The Hollywood Reporter:

“I tentativi di spostare la serie su Netflix sono stati vani. La serie non verrà ripresa dalla piattaforma streaming come prodotto originale per una quinta stagione”.

Netflix è stato un grosso partner di NBC e Universal Television sin dall’inizio di Good Girls. Inoltre, la piattaforma ha coperto anche dei costi di produzioni in cambio di diritti internazionali e SVOD, i quali danno a Netflix la possibilità di distribuire lo show sulla piattaforma un anno dopo la messa in onda su NBC.

Anche la rivista Deadline ha indagato sulla possibilità di spostare Good Girls su altre piattaforme ma non vi sarà proprio modo:

“Non vi è volontà da parte di Universal Television di far comprare lo show ad altre piattaforme”.

Pertanto i fan della serie potranno godersi solo le restanti puntate della quarta stagione per poi salutare definitivamente le vicende di queste tre donne.

Good Girls seguiva infatti le vicende di tre madri che vivono una tranquilla vita di periferia ma devono fare i conti con problemi economici. Le tre donne, Beth, Ruby ed Annie si ritrovano in una situazione insolita che le porterà grossi problemi ma anche nuove consapevolezze. Le tre donne infatti decidono di fare una rapina al supermercato, inconsapevoli però che quel gesto disperato le metterà nel mirino di un ganster locale, Rio.