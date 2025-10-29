Google, accordo con gli Usa: centrale nucleare per l’IA

Google ha annunciato di aver stretto un accordo l’utility americana NextEra Energy per riaprire la centrale nucleare per fornire energia all’IA. Un passo importante che mostra la crescente domanda per l’Intelligenza Artificiale.

CENTRALE NUCLEARE PER L’IA – L’accordo prevede la riapertura della centrale elettrica Duane Arnold, in Iowa, chiusa nel 2020 e che tornerà nuovamente attiva nel 2029. Ruth Porat, presidente e chief investment officer di Alphabet e Google, ha così parlato di questo importante passo:

“Basandoci su due decenni di lavoro in Iowa, incluso il nostro recente investimento di 7 miliardi di dollari a maggio, siamo orgogliosi di collaborare con NextEra Energy per riaprire il Duane Arnold Energy Center, un progetto che porterà energia nucleare e centinaia di nuovi posti di lavoro entro l’inizio del 2029″.

Oltre alla riapertura di Duane Arnold, l’intesa prevede l’apertura di diverse centrali elettriche presenti negli Stati Uniti. Si tratta di una risposta per la costante crescita della richiesta di energia senza emissioni di carbonio per l’IA.