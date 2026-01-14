Goretzka al Napoli? Si può chiudere solo in estate, ecco perché

I partenopei sarebbero interessati a prendere Leon Goretzka in estate solo nel momento in cui lui arriverà a liberarsi dal suo contratto con il Bayern Monaco a parametro zero

Mosse per l’estate

Il Napoli guarda già al futuro e inizia a muoversi in vista del prossimo calciomercato estivo. Tra i nomi che circolano per rinforzare il centrocampo ce n’è uno che fa sicuramente rumore: Leon Goretzka. Il centrocampista tedesco del Bayern Monaco è stato accostato agli azzurri nelle ultime ore, come riportato dall’esperto di mercato Fabrizio Romano, che ha parlato di un interesse concreto qualora il giocatore dovesse liberarsi a fine stagione.

Al momento non si tratta di una trattativa vera e propria, ma più di un’idea che il Napoli sta tenendo in considerazione. Goretzka, infatti, non lascerà il Bayern a gennaio: il club tedesco non ha intenzione di cederlo durante l’inverno e lo stesso giocatore non ha manifestato la volontà di cambiare subito aria. Tuttavia, la situazione potrebbe cambiare in estate, soprattutto se non dovesse arrivare un rinnovo di contratto.

La situazione e chi è Goretzka

Si tratta di un centrocampista completo, forte fisicamente, con grande esperienza internazionale e abituato a giocare partite di alto livello, sia in Bundesliga che in Champions League. Può giocare sia davanti alla difesa che come mezzala e garantisce equilibrio, corsa e anche qualche gol.

Ovviamente l’operazione non sarebbe semplice. L’ingaggio del giocatore è elevato e la concorrenza di altri club europei sarebbe importante. Ma il Napoli, se dovesse presentarsi l’occasione giusta, potrebbe provare a inserirsi, soprattutto puntando su un progetto ambizioso e su un ruolo centrale nella squadra.