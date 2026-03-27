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Goretzka può arrivare al Napoli? Trattativa difficile

Giuseppe Federici
Di Giuseppe Federici
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Fonte: Wikimedia Commons

Il nome di Leon Goretzka sta iniziando a circolare con sempre più insistenza in orbita Napoli. Il centrocampista tedesco, pronto a lasciare il Bayern Monaco, rappresenta un’occasione intrigante, ma tutt’altro che semplice

Goretzka si complica

Il giocatore, infatti, è destinato a svincolarsi e guarda con interesse a una nuova esperienza, possibilmente in un campionato diverso dalla Bundesliga. Tra le squadre interessate c’è anche il Napoli, che osserva la situazione con attenzione, consapevole però delle difficoltà legate all’operazione.

Il vero nodo riguarda le richieste economiche. Goretzka chiede un ingaggio molto alto: circa 7 milioni di euro netti a stagione, a cui si aggiungono bonus. Non solo. Sul tavolo c’è anche la richiesta di un contratto pluriennale e soprattutto un ricco bonus alla firma che si aggira intorno ai 10 milioni di euro.

Il Napoli si può spingere a ciò?

Cifre importanti, che rendono la trattativa complicata per qualsiasi club italiano. Il Napoli, pur interessato al profilo, dovrà valutare con attenzione se fare uno sforzo economico così significativo. Intanto la concorrenza non manca. Anche altri top club europei e italiani stanno monitorando la situazione, pronti a inserirsi qualora si aprisse uno spiraglio concreto. In sintesi, Goretzka rappresenta un’opportunità di alto livello, ma il suo arrivo dipenderà soprattutto dalla sostenibilità dell’operazione. Il talento non si discute, ma il prezzo da pagare è decisamente elevato.

 

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