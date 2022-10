Gosens: ora sempre più panchinaro e la cessione per gennaio è una pista concreta

Nel biennio 19′-21 Robin Gosens è stato uno degli esterni più forti della Serie A: ben 20 goal e ben 14 assist in solo due stagioni di Serie A. Poi è arrivata la stagione sfortunata del 2021-2022: aveva cominciato nel migliore dei modi con 2 goal e 1 assist tra il campionato e Champions; successivamente il lungo infortunio che lo ha tenuto lontano dai campi dalla 7° alla 27° giornata e nel frattempo il trasferimento all’Inter. A milano nello stesso anno, il centrocampista tedesco ha giocato solo 175′ minuti, sia a causa di un ritardo di condizione, sia per le prestazioni stratosferiche di Ivan Perisic.

L’addio del collega croato al Totthenam, sembrava dare possibilità all’ex-Atalanta di potersi affermare nella corsia mancina neroazzurra: purtroppo durante il ritiro pre-season e nelle giornate iniziali del campionato, il classe 94′ ha continuato a sedersi in panchina piuttosto che giocare titolare. Tanto è vero che verso la fine del calciomercato sembrava che l’esperienza interista di Gosens potesse già concludersi, visto che il Leverkusen si era fatto avanti. Alla fine lo stesso giocatore ha rifiutato il trasferimento per poter dire la sua all’Inter: ma ad oggi così non è stato.

Il 28enne di Emmerich ha giocato solo due volte da titolare (in Champions League), fornendo quasi sempre prestazioni incolore. Inzaghi sembra vederlo sempre meno, tanto è vero che all’inizio ha preferito adattare Darmian, mentre ora Dimarco ha scavalcato le gerarchie sulla fascia sinistra grazie alle sue ottime prestazioni.

Per questo motivo, l’ipotesi di un suo trasferimento per gennaio diventa sempre più plausibile. Ad avvalorare questa tesi c’è anche La Gazzetta dello Sport, che scrive così: “[…] L’esplosione di Dimarco vuol dire ancor meno spazio per Gosens. La svolta di Inzaghi è netta: il tedesco è indietro, ormai. Non ha mai convinto fino in fondo l’allenatore, che pure era stato uno degli sponsor principali del suo arrivo lo scorso gennaio. E non si sbaglia a pensare che, 12 mesi dopo, quel ruolo tornerà ad essere il centro delle attenzioni di mercato del club“.

“È quasi naturale credere che Gosens possa finire sul mercato. Nuovamente, peraltro: la sua cessione ad agosto è sfumata in extremis, il Bayer Leverkusen era un’opzione concreta. «Sono stato io a dire no», ha raccontato il tedesco pochi giorni fa. A gennaio lo scenario è destinato a cambiare. L’Inter, peraltro, in quella zona si sta già guardando intorno: di Pedraza e Mazzocchi si è già scritto, ma il club nerazzurro potrebbe andare alla ricerca anche di un profilo più offensivo come caratteristiche. Un altro…Perisic, per intendersi, quel che Gosens fin qui non è mai stato”- scrive il quotidiano rosa.