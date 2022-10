Gosens, una pretendente in meno per la Roma

I giallorossi potrebbero avere una pretendente in meno per Robin Gosens, con l’Atalanta che si potrebbe defilare dopo le ultime dichiarazioni di Gasperini

Robin Gosens e l’Inter, un futuro difficile da decifrare per un calciatore che ha tanti estimatori in Italia. In primis la Roma, che starebbe pensando al tedesco per rinforzare le fasce. Il calciatore in estate è stato vicino a vestire la maglia del Bayer Leverkusen, salvo poi rimanere all’Inter.

Anche l’Atalanta avrebbe effettuato qualche sondaggio per il giocatore, anche se negli ultimi giorni sembra allontanarsi definitivamente o quasi dal calciatore. Il tedesco potrebbe dunque non tornare a Bergamo.

Gasperini chiude la trattativa

“No, lui sta bene con la maglia dell’Inter, adesso che ha iniziato a fare gol pure“. Gasperini sembra chiudere così, quasi definitivamente, alla trattativa che porterebbe il tedesco a tornare a Bergamo. Il giocatore è in netta crescita, tanto da sembrare ancora più motivato dal giocare con l’Inter.

Nelle sue ultime dichiarazioni, post Barcellona in Champions League, ha detto: “Abbiamo visto una partita di livello Champions assoluto tra due squadre che volevano entrambe vincere la partita. Stasera abbiamo dimostrato di avere lo spirito giusto per fare male anche qui al Camp Nou, siamo contenti perché portiamo a casa un risultato importante a casa. Non è da tutti portare a casa un punto da questo stadio, giochi in uno degli stadi più importanti al mondo. Siamo rimasti in partita tutto il tempo, abbiamo giocato da vera Inter, solo così puoi portare a casa dei risultati importanti”.