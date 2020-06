Gossip Girl: Blake Lively si mostra al naturale e spiazza tutti

Conosciuta in tutto il mondo grazie al suo ruolo nella celebre serie Gossip Girl in cui presta il suo volto all’affascinante e ricca Serena Van Der Woodsen, la Lively in realtà è ben lontana dal personaggio che i fan le hanno cucito addosso.

Icona di moda e di eleganza Blake Lively è considerata da molti una delle donne più belle del panorama cinematografico ed è per questo che molti dei suoi look sono stati per anni il mantra di molte giovani donne che si avvicinavano alla moda.

Nonostante questo la Lively in realtà nella vita di tutti i giorni si è mostra tutt’altra persona rispetto al personaggio che ha interpretato per anni. Paparazzata più volte accanto al marito Ryan Reynolds, con cui ha un ottima intesa e due bellissime figlie, la Lively si è mostrata spesso con il volto struccato e un abbigliamento più confortevole. I fan più affezionati sono abituati all’immagine di una Blake più naturale e sorridente rispetto al personaggio iconico che più volte ci è stato presentato sulle riviste di moda.

Blake Lively non teme di essere paparazzata in acqua e sapone e in uno degli ultimi scatti si mostra sorridente senza neanche un filo di trucco. CLICCA QUI PER VEDERE UNA FOTO DI BLAKE SENZA TRUCCO.

I fan sono letteralmente impazziti di fronte al volto di una donna che per sentirsi bella e realizzata non ha bisogno di grandi abiti o di trucchi alla moda. Quello che Blake ci insegna è che la bellezza si cela dentro ognuno di noi.