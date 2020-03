Gossip Girl, svelati alcuni nomi del reboot della serie tv

Il reboot di Gossip Girl, celebre serie tv di HBO MAX, ha mandato in subbuglio i fan dello show. Chase Crawford, interprete di Nate, in passato dichiarò di essere più che felice di poter tornare nell’Upper East Side, anche solo per un cameo. Kirsten Bell, invece, è stata nuovamente scritturata per la voce narrante! Nel frattempo, sono stati annunciati alcuni nomi che faranno parte del cast.

LA TRAMA – Il reboot si svolgerà sempre nell’Upper East Side, zona benestante di New York, otto anni dopo l’ultimo episodio della serie madre. La trama non sarà completamente stravolta: anche in questo caso ci saranno degli adolescenti alle prese con la loro vita.

IL CAST – In questi giorni sono stati svelati i nomi del cast, alcuni già noti nel mondo delle serie tv. Emily Alyn Lind è il primo nome e interpreterà una ragazza uscita da poco da una relazione. L’attrice ha recitato anche nella serie tv Revenge. Eli Brown e Whitney Peak sono le altre due attrici che prenderanno parte a questo reboot, anche loro già volti noti rispettivamente in The Perfectionist e Le Terrificanti Avventure di Sabrina. A loro si aggiungeranno due volti emergenti: Jonathan Fernandez e Jason Gotay.

