Gossip su Alice Campello e Alvaro Morata: ritorno di fiamma in vista?

Ritorna a far parlare di sé la coppia formata da Alice Campello e Alvaro Morata, con voci su un possibile riavvicinamento tra i due ex coniugi. L’attenzione è stata attirata da una recente storia Instagram della influencer veneta, in cui è apparsa in accappatoio, indossando la fede nuziale. Questo dettaglio ha scatenato speculazioni tra i fan, che si chiedono perché abbia deciso di indossare nuovamente l’anello.

Silenzio da parte dei due

Nonostante le numerose domande da parte dei suoi seguaci, Alice non ha fornito conferme né smentite riguardo al possibile ritorno di fiamma. Anche Alvaro Morata, al momento, non ha commentato la situazione.

Un eventuale riavvicinamento non sarebbe sorprendente, considerando che i due non si sono lasciati in circostanze particolarmente traumatiche.

Infatti, entrambi hanno sempre negato che la loro separazione fosse dovuta a tradimenti, affermando di mantenere un rapporto di stima e rispetto reciproco.

In aggiunta, Alice ha recentemente pubblicato un video di supporto alla moglie dell’atleta olimpico Tara Davis, esprimendo il desiderio di una relazione simile, insinuando che stia cercando un legame profondo e motivante.