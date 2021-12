Gossip ultim’ora, flirt in corso tra Daniele Dal Moro ed una discussa tentatrice di Temptation Island

Daniele Dal Moro era stato uno tra i concorrenti più chiacchierati del Grande Fratello 16 e, dopo la relazione con la vincitrice di quell’edizione, Martina Nasoni, il ragazzo era finito sul trono di Uomini e Donne.

Tuttavia, il suo percorso non andò come da lui sperato, e decise quindi di abbandonare il trono. Ma poco prima che lo facesse, era scesa a corteggiarlo Giulia Cerini, più nota al pubblico di Canale 5 per la sua partecipazione a Tempation Island.

La ragazza, infatti, è diventata famosa per essere stata la tentatrice di Tommaso Eletti, il cui attaccamento nei confronti della giovane, con tanto di bacio appassionato, avrebbe fatto saltare la sua storia con Valentina Nulli Augusti.

Ebbene nelle ultime ore sono stati insistenti le voci che vedrebbero un avvicinamento tra Giulia e Daniele. Di seguito la segnalazione arrivata a Isa e Chia: “Buongiorno ragazze, ho un gossip per voi: Daniele dal Moro e Giulia Cerini, ex tentatrice di Tommaso Eletti, si frequentano già da un po. A inizio settembre lui mette “segui” e like tattici (che ieri ha tempestivamente tolto).

Dopodiché il 7 novembre erano nello stesso locale a Roma. E sabato pomeriggio lei è salita a Verona da lui, sono stati a mangiare sushi. leri mattina lui pubblica una storia dove si vede lei nello specchietto dell’auto e toglie anche questa storia”.