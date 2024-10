Gotti a rischio esonero: Napoli-Lecce l’ultimo salvagente

L’attuale allenatore del Lecce Luca Gotti rischia di essere esonerato in caso di risultato negativo contro il Napoli di Antonio Conte. Al suo posto potrebbe arrivare Gabriele Cioffi

Luca Gotti rischia la panchina e ad essere decisiva può essere la trasferta ostica contro il Napoli. L’allenatore del Lecce si trova nel bel mezzo di un terremoto mediatico, specialmente dopo la sconfitta ampia contro la Fiorentina. Infatti, contro la viola la squadra salentina ha perso – meritatamente anche – per ben 6 reti a zero.

La classifica del Lecce parla chiarissimo: terzultimo posto, in attesa della sfida tra Hellas Verona e Monza che potrebbe cambiare tutto, e un inizio di stagione totalmente pessimo per la squadra salentina. Gotti, però, a fine partita non si è nascosto: “A fine partita ho parlato con la squadra nello spogliatoio e con dirigenza e staff tecnico. Durante la settimana abbiamo lavorato bene, a inizio partita c’era entusiasmo ma poi non siamo riusciti a reagire alle difficoltà. Abbiamo dimostrato poca personalità e debolezze, così una partita diventa un incubo.

Nella mia carriera ho passato tanti momenti difficili, ma questo credo sia il risultato peggiore: abbiamo subito gol che in Serie A non si possono prendere. Possiamo solo chiedere scusa ai tifosi, promettendo una ripresa. Esonero? Non bisogna chiederlo a me, la mia intenzione è quella di affrontare la situazione e trovare delle soluzioni. Rispetto all’anno scorso la squadra è cambiata, sono andati via tanti giocatori-chiave e oggi non abbiamo trovato ancora un equilibrio. La situazione è difficile e per il Lecce non è semplice raggiungere la salvezza, ma io non ho intenzione di scappare. Il mio compito è dare solidità e certezze più semplici alla squadra, oggi cercavamo il gol e ne abbiamo presi sei”.

Contro il Napoli è sfida decisiva

Intanto, con il Napoli può essere decisiva. In caso di debacle, potrebbe essere Gabriele Cioffi a sedersi sulla panchina del Lecce. Lo stesso Cioffi che ai microfoni di Radio Kiss Kiss ha detto: “Nel nostro lavoro conta solo vincere, Conte sta facendo un lavoro straordinario ed è un vincente. Il bel gioco è un processo secondario ai risultati. Per un allenatore la cosa più difficile è tracciare la rotta, ci sono tante variabili non solo le qualità del singolo giocatore, ma le relazioni tra i giocatori. Il mio futuro? Vediamo se Italia o estero, tornerò in panchina”.