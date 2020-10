Gotze, Balotelli, Sturridge e non solo: quante occasioni tra gli svincolati!

La sessione estiva di calciomercato in Serie A si è conclusa il 5 ottobre alle ore 20:00. Da quel momento quindi nessuna trattativa in entrata può essere più ufficializzata dalle squadre italiane. O meglio, quasi nessuna.

Nonostante la chiusura ufficiale del calciomercato infatti vi è una categoria di calciatori che può ancora accasarsi nei vari club, indipendentemente dal periodo. Si tratta ovviamente degli svincolati. In queste ultime ore il portale online SportMediaset ha spulciato tra i vari nomi dei giocatori che al momento non militano in alcun club e ne ha stilato una lista dei migliori 30.

Tra i nomi presenti in lista vi sono campioni di assoluto livello, calciatori di cui si è perso un po’ le tracce ed altri la cui presenza sorprende e non poco. Ecco dunque la super lista dei migliori calciatori svincolati al momento. Chissà che qualche squadra di Serie A non possa farci un pensierino.