Governo Draghi: maggiori aiuti con il Decreto sostegno

Oltre al rifinanziamento del Reddito di Cittadinanza, il nuovo decreto del Governo Draghi parlerà di altre misure di sostegno. Il già discusso reddito, presente durante il Governo Conte, oltre ad essere stato confermato, verrà rifinanziato per 1 miliardo di euro.

Il Decreto Sostegno è quindi mirato ad aiutare tutti coloro che sono stati colpiti dall’emergenza Covid-19 e non solo, come disoccupati, precari e lavoratori in casa integrazione. Il Ministro dello Sviluppo Economico ha inoltre voluto chiarire alcuni dubbi riguardo al nuovo decreto:

“Il decreto sostegno prevederà interventi calibrati sui danni economici effettivamente subiti, prendendo a riferimento un’intera annualità e non singole mensilità. […] Altre interpretazioni, come quella dei due mesi 2020 per il calcolo dei danni, sono fuorvianti e prive di fondamento”.

Per quei disoccupati che non usufruiscono di alcun sostegno, è previsto il Reddito di Emergenza. Questa misura è stata già adottata durante il Conte2, uno strumento utilizzato per aiutare tutti coloro che erano stati colpiti dalla crisi economica dovuta alla pandemia.

Riguardo alle cifre che verranno stanziate per questo Decreto Sostegno, si parla di ben 32 miliardi di euro, ma non c’è ancora nulla di certo. Bisognerà infatti aspettare metà marzo perché venga presentato.