Granada-Napoli, le probabili formazioni: Gattuso schiera Lobotka a centrocampo

Questa sera il Napoli scenderà in campo per i sedicesimi di Europa League. La squadra di Rino Gattuso è falcidiata dagli infortuni ma, nonostante ciò, punta a fare punteggio in casa del Granada.

Gli ultimi infortuni di Ospina, Lozano e Petagna pesano come un macigno per Rino Gattuso che nonostante tutto non vuole avere alibi.

Per la partita è quindi pronto a schierare la miglior formazione con la possibilità di aver esordire in prima squadra anche qualche giocatore della Primavera.

GRANADA (4-3-3): Silva; Foulquier, Duarte, Vallejo, Neva; Montoro, Gonalons, Herrera: Machis, Molina, Kenedy.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Maksimovic, Mario Rui; Elmas, Lobotka, Fabian; Politano, Insigne, Osimhen.

ARBITRO: Sergei Karasev

A centrocampo dovrebbe essere la volta buona per Stanislav Lobotka. Il centrocampista azzurro, visto anche le emergenze, dovrebbe partire dal primo minuto. In attacco, invece, spazio al tridente Politano-Insigne-Osimhen.