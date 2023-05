Gli autori del Grande Fratello non si fermano proprio mai. L’edizione appena trascorsa è terminata da pochissimo tempo e gli autori sono già operativi per l’organizzazione della prossima edizione.

Tra conferme e cambiamenti, il Grande Fratello 8 sta iniziando a prendere forma. Alla conduzione è stato nuovamente confermato Alfonso Signorini, mentre come opinioniste scelte è ancora tutto da decidere. Probabilmente tornerà Orietta Berti, mentre per la seconda poltrona, non c’è ancora nulla di stabilito.

Ecco da chi sarà formato il cast

Il cambiamento principale però riguarda il cast. A quanto pare Mediaset sta avvertendo nostalgia dei tempi andati. Il Grande Fratello infatti nasce come un reality per persone comuni, volti sconosciuti alla televisione italiana. Un programma che ha offerto notevoli opportunità lavorative a persone appartenenti alla vita “normale”.

Da qualche anno ormai, le cose sono cambiate. Il GF Vip non sta facendo altro che dare spazio a personaggi famosi, volti conosciuti in televisione o sui social. A quanto visto però, l’edizione appena terminata non è stata molto apprezzata da Pier Silvio Berlusconi, il quale ha più volte rimproverato Signorini, chiedendogli di mantenere il controllo dei concorrenti. Sarà questa la motivazione che ha spinto gli autori a cambiare il format?

Il prossimo Grande Fratello infatti vedrà la partecipazione di personaggi famosi e non. I casting sono aperti a tutta Italia: “Ti va di varcare la porta rossa? “ Cosi si legge sui social ufficiali del reality condotto da Alfonso Signorini. Per scoprire se questo esperimento avrà successo o meno, bisognerà aspettare la fine dell’estate. Quanto potrà giovare al reality la fusione di concorrenti Vip e Nip?