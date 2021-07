Grande Fratello: Alessia Macari non allatterà, scoppia la polemica

Alessia Macari, ex concorrente del Grande Fratello Vip e vincitrice ed ex Ciociara del programma ‘Avanti un Altro!”, ha annunciato da poco di aspettare il primo figlio. La ragazza è sposata dal 2019 con il centrocampista del Benevento, Oliver Kragl.

Di recente parla molto spesso con i fan di ciò che le sta accadendo e ultimamente è nata una grande polemica circa la sua decisione di non allattare il bambino. Lei non vuole farlo, semplicemente si tratta di una sua scelta, non ha problemi fisici.

LE CRITICHE DEGLI UTENTI DEL WEB – Il web ha criticato aspramente la ragazza: “Beato il bimbo che dovrai allattare”, ha scritto un seguace. “Non allatterò. Non è per tutti, non mi piace, anche se non c’è nulla di male”, ha spiegato la giovane ragazza.

LA RISPOSTA DI ALESSIA MACARI – Le critiche non sono mancate, ma Alessia Macari ha saputo rispondere per le rime. Ha infatti dichiarato: . “Mia madre non mi ha allattato e sono uscita bene. Chi giudica fa schifo”. Ha poi detto che non tollererà altri giudizi sulla questione espressi con cattiveria.

I KILI PRESI IN GRAVIDANZA – Senza troppi problemi, essendo una web influencer affermata, Alessia Macari ha affermato di aver preso per il momento solo un paio di kg. Per ora non sappiamo se sarà un bambino o una bambina, ma come quasi tutti ultimamente ha scelto di fare un gender reveal party, ossia una festa per comunicare il sesso del futuro nascituro. Per vedere il post di Alessia Macari clicca qui.