Grande Fratello, Gabriele Parpiglia rivela il cachet da capogiro di Alfonso Signorini

Dopo che la regina del Grande Fratello, Ilary Blasi, ha lasciato il programma; il trono della conduzione è caduto nelle mani di Alfonso Signorini. Ma quanto ha guadagnato il presentatore con le ultime sei edizioni del GF?

A fornire la risposta alla domanda è stato Gabriele Parpriglia. I due giornalisti, in realtà, si conoscono molto bene. Per anni, infatti, hanno lavorato per la rivista “ChiMegazine”. Ad un certo punto, Parpiglia è scomparso dai nomi del giornale di gossip; per una serie di motivi, mai venuti a galla. Ciò che è certo, è che ad oggi tra i due ex colleghi non scorre buon sangue.

Recentemente, nel mondo del web non si fa che parlare di una notizia. Stando a quando trapelato, ci sarà una versione “nip” del Grande Fratello, condotta da Simona Ventura. A Gennaio, invece, inizierà la versione “Vip”, condotta come sempre da Alfonso. Questa particolare edizione, dalla durata di 3 mesi (ottobre–dicembre), sarebbe la soluzione trovata, alle lamentele di Signorini. Il presentatore, infatti, sarebbe stanco dell’eccessiva durata del programma. Ed è proprio su questo particolare, che Parpiglia è intervenuto; sganciando la bomba.

Il giornalista non ha perso tempo ed ha smentito quanto riportato da “Fanpage.it” con un tweet:” Sicuramente credeteci che ha rifiutato 22 mila euro a puntata. Notizie misere, manco fosse in miniera”. Secondo le sue conoscenze, Signorini guadagnerebbe 22 mila euro per ogni prime time del Grande Fratello.

Ciò significa, che se dall’inizio della sua carriera, ha fatto 247 prime time; la cifra lorda che ha intascato dall’2020 ad oggi è di 5 milioni e 434 mila euro.