Grande Fratello: Andrea Cocco è diventato papà

Andrea Cocco, ex gieffino è da poco diventato papà. Aveva annunciato, solo qualche mese fa, che sarebbe diventato padre. Il bambino è nato in Sicilia, regione da cui proviene la mamma. Ad annunciarne la nascita è stato proprio lui sul suo profilo Instagram, rendendo così i follower tutti partecipi.

Il ragazzo è noto al pubblico per aver partecipato all’11esima edizione del Grande Fratello Vip, e ancora oggi è molto seguito. Il bambino pare sia nato proprio ieri, ma potrebbe essere anche venuto alla luce l’altro ieri, è solo ieri il ragazzo potrebbe aver deciso di comunicarlo ai suoi fan.

LA DEDICA DI PAPà ANDREA – Il giovane neo papà ha deciso di fare una dedica al figlio appena nato, proprio sui social. Il ragazzo non ha potuto assistere al parto, ha infatti scritto che lo ha atteso fuori e quando lo ha visto non ha potuto fare a meno di piangere. Ha dunque vissuto una forte emozione, mai provata fino ad ora. Il tutto è accompagnato da una foto del bambino in primo piano in cui si vede che stringe una sorta di pugnetto con le mani.

Ha poi aggiunto che gli sarebbe piaciuto che al suo fianco in quel momento ci fossero anche i bisnonni, dunque i suoi nonni. Il ragazzo ha poi scritto: “Spero che tu mi possa insegnare ad essere un buon padre. Mi sento già perso, ma so già che farò di tutto per essere alla tua altezza. Tuo padre”.

COME SI CHIAMA IL BAMBINO? – Il piccolo di Andrea Cocco si chiama Massimo Girolamo Chikahiro Cocco Hirai. Naturalmente è presente anche il nome giapponese, tenendo conto delle sue origini. Della compagna dell’ex gieffino non si sa molto, solo che si chiama Teresa e che è insegnante e ingegnere. La loro storia non è sotto molti riflettori, anzi hanno preferito mantenere quanto più è possibile la privacy. Per vedere il post condiviso da Andrea Cocco clicca qui.