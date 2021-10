Grande Fratello, arriva la bomba sulle sorelle Selassié: “Il padre è in carcere per truffa”

Notizia bomba per tre tra le più chiacchierate concorrenti del GFVip: le sorelle Selassié. Le tre Princess, come Alfonso Signorini le ha ribattezzate sin dall’inizio del programma al quale partecipano come unico concorrente, si sono presentate come le nipoti dell’ultimo imperatore di Etiopia, Hailé Selassie.

Secondo la nuova sconcertante ipotesi, le tre non sarebbero vere principesse. Il settimanale Oggi, che ha indagato sulla loro vita privata, ha raccontato alcuni dettali inediti, che andrebbero a smentire ciò che le giovani hanno raccontato in tv.

“Stando a quanto racconta il settimanale, il padre di Clarissa, Jessica e Lulù, Aklile Berhan Makonnen Hailé Selassié, è stato arrestato in Lussemburgo lo scorso giugno ed estradato da alcuni settimane in Svizzera. Attualmente si troverebbe in carcere a Lugano, dove starebbe scontando una pena di almeno tre mesi, per una truffa da 10 milioni di franchi.

C’è di più, però. L’uomo in questione, tale Giulio Bissiri, sarebbe davvero nato in Etiopia, ma non avrebbe alcuna discendenza imperiale. Lo confermerebbe il mandato di cattura internazionale emesso il 5 marzo scorso, che l settimanale Oggi avrebbe avuto modo di visionare”, si legge su Fanpage.it.

Il settimanale Oggi, dunque, rivela che l’uomo in questione sarebbe nient’altro che il figlio di un giardiniere italiano che lavorava nel palazzo dell’imperatore Hailé Selassié. L’aggiunta del secondo nome etiope a quello italiano deriverebbe dal fatto che da bambino Giulio Bissiri trascorreva molto tempo con i nipoti dell’imperatore, tanto da essere confuso come uno di loro.