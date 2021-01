Grande Fratello, Ascanio Pacelli e Katia Pedrotti: ”Quando litighiamo è una iena”

Nel lontano 2004 è nato l’amore tra Katia Pedrotti e Ascanio Pacelli. La coppia ha parlato in un’intervista rilasciata per Tv Sorrisi e Canzoni. Ormai sono sposati da 15 anni e hanno ben due figli: Matilda e Tancredi. Attualmente non fanno più parte del mondo della tv.

UN AMORE NATO SOTTO I RIFLETTORI – I due si sono conosciuti all’interno della casa del Grande Fratello. Oggi hanno raccontato: “In casa c’era attrazione ma ci siamo innamorati soltanto una volta usciti, siamo andati a convivere quasi subito”. Inizialmente sembrava che Katia fosse più presa da Patrick Pugliese, ma con perseveranza Ascanio è riuscito a conquistarla e attualmente da 15 anni sono marito e moglie.

COSA FANNO KATIA PEDROTTI E ASCANIO PACELLI OGGI – Oggi, tranne che per uno spot andato in onda di recente, hanno deciso di allontanarsi dal mondo della tv. “Mi occupo di moda, accessori, gioielli, tisane, integratori, candele, bellezza, cura del corpo…”. Ha dichiarato la donna. Mentre lui ha affermato:

“Io da 10 anni sono general manager del campo da golf “terre dei consoli” e adesso anche consigliere della Federazione Italiana Golf. Le mie apparizioni in televisione sono finite con “Il treno dei desideri” di Antonella Clerici, poi l’anno scorso ero a teatro con “Ricette d’amore”, ma il Covid ha fermato tutto”.

I LITIGI DI KATIA E ASCANIO – Katia e Ascanio hanno raccontato, circa i litigi: “In genere i litigi partono per una mia presa di posizione verso il suo modo di fare con i ragazzi, poi lei diventa una iena. Ha dei modi e un tono di voce alto che detesto, ma lei urla ancora di più. Quindi o restiamo in silenzio per 24 ore o ci diciamo le peggio cose. Quando sa di avere torto, mi blocca perfino su Instagram e WhatsApp”.